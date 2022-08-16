Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

U18 Milli Takımımızın 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Kayserispor’un genç isimleri Muhammed Eren Arıkan, Muhammed Aybar ile Baran Ali Gezek U18 milli takımı kadrosuna dahi edildi. Kayserisporlu 3 futbolcunun da yer alacağı aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 18.00'de İstanbul’da bir otelde toplanacak.