Kayserispor yöneticisi Ali Çamlı: 'Hakem, üstlendiği misyonu yerine getirdi'

Yukatel Kayserispor yönetici Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın Trabzonspor karşısında 3 puanının gasp edildiğini ifade ederek Hakem, üstlendiği misyonu yerine getirdi yorumu yaptı.

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  • 02.10.2022 09:20
  • Güncelleme: 02.10.2022 10:40
Kayserispor yöneticisi Ali Çamlı: 'Hakem, üstlendiği misyonu yerine getirdi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor yönetici Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın Trabzonspor karşısında 3 puanının gasp edildiğini ifade ederek; "Hakem, üstlendiği misyonu yerine getirdi" yorumu yaptı.

Yukatel Kayserispor yöneticisi Ali Çamlı, 2-1 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında hakem Ümit Öztürk’ün yönetimini eleştirdi. Hakem Ümit Öztürk’ün verdiği penaltı kararı öncesinde Onur Bulut’a faul yapıldığını, hakemin bunu görmezden gelerek VAR’ın uyarısı ile penaltı kararı verdiğini söyledi. Ali Çamlı; "Hakem Ümit Öztürk, üstlendiği görevi yerine getirdi. Kayserispor’un 3 puanı gaspedildi. Futbol sahalarında bu şekilde puan almak talep etmem açıkçası. Kayserispor olarak hiç talep etmem. Trabzonspor’a çok yakışıyor. Seyircisiyle, yaptıkları çirkinlikle, sahaya attıkları patlayıcılarla devam etsinler. Onların anladığı futbol dili bu. Bizim anladığımız futbol dili bu değil. Hakem odasına girip hakemlere teşekkür ettim. Bazen hata olabileceğini de söyledim" dedi.

Uzun süre Trabzonspor maçlarına gönderilmeyen bir hakemin bu maça verilmesinin talihsizlik olduğuna dikkat çeken Ali Çamlı; "Sahada ter döken çocukların hakkının gasp edilmesi vicdanları sızlatıyor. Gerçekten Kayserispor, çok büyük özveriyle buralara geliyor. Ama yanlış bir düdük var. Penaltıdan önce faul var. Önce faulü çalacak sonra penaltıya bakacak" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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