Kayserispor yerini koruyor

Süper Lig'in 6. haftasını galibiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu.

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  • 13.09.2022 08:46
  • Güncelleme: 13.09.2022 09:14
Kayserispor yerini koruyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 6. haftasını galibiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig’in 6. Haftasında Antalyapor’u 1-0 mağlup ederek kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9.sırada kaldı. Ligin 6. haftasında evinde Antalyaspor’u 1-0 mağlup olan ve haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılılar 9. basamaktaki yerini korudu. 14 puanla Konyaspor’un liderlik koltuğunda yer aldığı Süper Lig’de 13 puanla Başakşehir averajla ikinci sırada bulundu. 4 takım 13’err puanla sıralanırken Yukatel Kayserispor 9 puanla 9. sırada yer aldı.

Bu hafta sonunda ise Hatayspor ve Ankaragücü 1 puanla son iki sırada yer aldı.

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İHA

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