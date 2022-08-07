Kayserispor uzatma dakikalarında yıkıldı

İstanbul’da oynanan müsabakaya Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam 11’i ile başladı. İlk yarıda iki önemli pozisyon yakalayan Kayserispor golü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Sarı kırmızılı takımda ikinci yarının başlarında sakatlanan Mame Thiam yerini Gökhan Sazdağı’na bıraktı. Maçın 59’uncu dakikasında ilk sarı kartı yiyen Ali Karimi 9 dakika sonra ikinci sarı kartını yiyerek kırmızı kartla ihraç edildi. Kayserispor kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti. Beşiktaş 90+6’ıncı dakikada Ghezzal ile golü buldu. Kayserispor sezona mağlubiyetle başladı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Vodafone park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, O.Gökhan Bilir, Tuğberk Curbay

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal (Dk.77 Cenk), Salih, Gedson, Ghezzal, Weghorst, Muleka (Dk.57 N’Koudou).

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk.89 Mensah), Karimi, Bertolacci (Dk.69 Campanharo), Emrah Başsan (Dk.89 Ramazan), Gavranovic (Dk.69 Mustafa), Mame Thiam (Dk.50 Gökhan).

GOL: Dk.90+6 Ghezzal (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Cenk (Beşiktaş) Dk.67 Ali Karimi (Kayserispor)