Kayserispor'un Türkiye Kupası'nda rakibi Iğdır FK oldu

Bugün gerçekleştirilen Türkiye Kupası 3'üncü Tur kura çekimi sonrası Kayserispor, Iğdır FK ile eşleşti.

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  • 04.10.2022 16:20
  • Güncelleme: 04.10.2022 16:21
Kayserispor'un Türkiye Kupası'nda rakibi Iğdır FK oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Kura çekimi sonrası Kayserispor, 3’üncü Lig takımlarından Iğdır FK ile eşleşti. 
Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

1ha

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