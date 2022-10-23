Kayserispor'un Kasımpaşa karşısında ilk 11'i açıklandı
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa maçının ilk 11'i açıklandı.
- 23.10.2022 14:18
- Güncelleme: 23.10.2022 14:18
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu Süper Ligin 11’inci haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bugün saat 14.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda başlayacak olan mücadelede Kayserispor’un ilk 11’i belli oldu.
O isimler ise şu şekilde; Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Mame Thiam
Yedekler; Abdulkadir Taşdan, Ali Karimi, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Gavranovic, Mane, İlhan Parlak, Mehmet Eray, Uzodimma
1ha
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