Kayserispor’un Kasımpaşa karşısında ilk 11’i açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu Süper Ligin 11’inci haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bugün saat 14.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda başlayacak olan mücadelede Kayserispor’un ilk 11’i belli oldu.

O isimler ise şu şekilde; Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Mame Thiam



Yedekler; Abdulkadir Taşdan, Ali Karimi, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Gavranovic, Mane, İlhan Parlak, Mehmet Eray, Uzodimma