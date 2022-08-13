Kayserispor’un İstanbulspor karşısında ilk 11’i açıklandı

Bu akşam 19:15’te Kadir Has Stadyumu’nda başlayacak olan mücadelede Kayserispor’un ilk 11’i belli oldu.

O isimler ise şu şekilde; Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci, Gökhan Sazdağı, Emrah Demir, , Mario Gavranovic.

Yedekler; Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Bernard Mensah, İlhan Parlak, Carlos Mane, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip ve Yaw Ackah.