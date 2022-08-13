Kayserispor'un İstanbulspor karşısında ilk 11'i açıklandı
Kayserispor-İstanbulspor maçının ilk 11'i açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Süper Ligin 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor, İstanbulspor'u evinde ağırlayacak.
- 13.08.2022 20:19
- Güncelleme: 13.08.2022 20:19
Bu akşam 19:15’te Kadir Has Stadyumu’nda başlayacak olan mücadelede Kayserispor’un ilk 11’i belli oldu.
O isimler ise şu şekilde; Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci, Gökhan Sazdağı, Emrah Demir, , Mario Gavranovic.
Yedekler; Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Bernard Mensah, İlhan Parlak, Carlos Mane, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip ve Yaw Ackah.
1ha
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