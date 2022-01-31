Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Yukatel Kayserispor'un Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sona erdi.

PAYLAŞ
  • 31.01.2022 09:53
  • Güncelleme: 31.01.2022 11:17
Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sona erdi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un Antalya’nın belek kentinde gerçekleştirdiği kamp çalışması sona erdi. Lige verilen arada Kayseri yerine Antalya’da antrenman yapmayı tercih eden sarı kırmızılılar, 5 günlük hazırlık evresini noktaladı. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Covid19 testi pozitif çıkan Majid Hosseini dışında eksik olmayan sarı kırmızılı takım, 5 günlük hazırlık sürecini tamamlayarak bugün Kayseri’ye dönecek.

Kayserispor, Cuma günü Kadir Has stadında Hatayspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına Kayseri’de devam edecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi

Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bir aydır sabit seviyelerde

Altın bir aydır sabit seviyelerde

İl Müftüsü Akkuş: '3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek'

İl Müftüsü Akkuş: '3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek'

DAHA FAZLA
Kadir Danacıoğlu kickboksta Türkiye Şampiyonu oldu

Kadir Danacıoğlu kickboksta Türkiye Şampiyonu oldu

Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri'de kar yağışı tekrar başladı

Kayseri’de kar yağışı tekrar başladı

Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı

Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı