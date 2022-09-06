Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu

Yukatel Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu.

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  • 06.09.2022 08:52
  • Güncelleme: 06.09.2022 10:14
Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un 9 haftalık maç programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Hatayspor, Trabzonspor, Ümraniyespor, Galatasaray, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu.

Açıklanan 9 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 6 maçını Pazar günü ve 1 maçını Cuma oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 9 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

6. hafta:

Kayserispor-Antalyaspor

11 Eylül Pazar / 20.00

Kadir Has Stadı

7. hafta:

Hatayspor-Kayserispor

16 Eylül Cuma / 20.00

Yeni Hatay Stadı

8. hafta:

Kayserispor-Trabzonspor

1 Ekim Cumartesi / 17.00

Kadir Has Stadı

9. hafta:

Ümraniyespor-Kayserispor

9 Ekim Pazar/ 14.30

10. hafta:

Kayserispor-Galatasaray

15 Ekim Cumartesi / 20.00

Kadir Has Stadı

11. hafta:

Kasımpaşa-Kayserispor

23 Ekim Pazar / 14.30

Recep Tayyip Erdoğan Stadı

12. hafta:

Kayserispor-Adana Demirspor

30 Ekim Pazar 17.00

Kadir Has Stadı

13. hafta:

Gaziantep FK-Kayserispor

6 Kasım Pazar / 14.30

14. hafta:

Kayserispor-Konyaspor

13 Kasım Pazar / 17.00

Kadir Has Stadı

İHA

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