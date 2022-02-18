Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu

Yukatel Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu.

PAYLAŞ
  • 18.02.2022 15:09
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:13
Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un 27, 28, 29 ve 30. haftalarda oynayacağı Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Karagümrük maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 4 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor, 2 maçını Cuma günü, 1 maçını Pazartesi günü, 1 maçını da Pazar günü oynayacak. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ile Karagümrük maçlarını deplasmanda, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını ise sahasında oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Kayserispor’un 4 haftalık müsabaka programı ise şu şekilde:

27. Hafta:

Trabzonspor-Kayserispor

25 Şubat Cuma / 20.00

Şenol Güneş Spor Kompleksi

28. Hafta:

Kayserispor-Alanyaspor

07 Mart Pazartesi / 20.00

Kadir Has Stadyumu

29. Hafta:

Kayserispor-Konyaspor

13 Mart Pazar / 20.00

Kadir Has Stadyumu

30. Hafta:

Fatih Karagümrük-Kayserispor

18 Mart Cuma / 20.00

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vadi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur, toprağa verildi

Vadi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur, toprağa verildi

Kayseri'de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

Kayseri’de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

Toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Erciyes'te Çek Kış Spor Günleri etkinliği

Erciyes’te Çek Kış Spor Günleri etkinliği

Kayseri'de aranan 10 kişi operasyonla yakalandı

Kayseri'de aranan 10 kişi operasyonla yakalandı

Ekmek zammı ertelendi

Ekmek zammı ertelendi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti

Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcu Kumsal Kayra, Wushu'da Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili sporcu Kumsal Kayra, Wushu'da Türkiye Şampiyonu oldu

İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

Öğrencilere yetenek testi

Öğrencilere yetenek testi

Polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

Polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

İyi Partili Aker'den, MHP'lileri kızdıracak paylaşım

İyi Partili Aker’den, MHP’lileri kızdıracak paylaşım