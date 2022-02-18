Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu
Yukatel Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu.
- 18.02.2022 15:09
- Güncelleme: 18.02.2022 17:13
Yukatel Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu.
Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un 27, 28, 29 ve 30. haftalarda oynayacağı Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Karagümrük maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 4 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor, 2 maçını Cuma günü, 1 maçını Pazartesi günü, 1 maçını da Pazar günü oynayacak. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ile Karagümrük maçlarını deplasmanda, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını ise sahasında oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Kayserispor’un 4 haftalık müsabaka programı ise şu şekilde:
27. Hafta:
Trabzonspor-Kayserispor
25 Şubat Cuma / 20.00
Şenol Güneş Spor Kompleksi
28. Hafta:
Kayserispor-Alanyaspor
07 Mart Pazartesi / 20.00
Kadir Has Stadyumu
29. Hafta:
Kayserispor-Konyaspor
13 Mart Pazar / 20.00
Kadir Has Stadyumu
30. Hafta:
Fatih Karagümrük-Kayserispor
18 Mart Cuma / 20.00
Atatürk Olimpiyat Stadyumu