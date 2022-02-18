Yukatel Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un 27, 28, 29 ve 30. haftalarda oynayacağı Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Karagümrük maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 4 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor, 2 maçını Cuma günü, 1 maçını Pazartesi günü, 1 maçını da Pazar günü oynayacak. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ile Karagümrük maçlarını deplasmanda, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını ise sahasında oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Kayserispor’un 4 haftalık müsabaka programı ise şu şekilde:

27. Hafta:

Trabzonspor-Kayserispor

25 Şubat Cuma / 20.00

Şenol Güneş Spor Kompleksi

28. Hafta:

Kayserispor-Alanyaspor

07 Mart Pazartesi / 20.00

Kadir Has Stadyumu

29. Hafta:

Kayserispor-Konyaspor

13 Mart Pazar / 20.00

Kadir Has Stadyumu

30. Hafta:

Fatih Karagümrük-Kayserispor

18 Mart Cuma / 20.00

Atatürk Olimpiyat Stadyumu