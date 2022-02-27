Kayserispor'un 1000. golünü atan Gavranovic:

Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic attığı gol sonrasında Gurur duydum ama aldığımız yenilgi beni hayal kırıklığına uğrattı dedi.

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  • 27.02.2022 09:06
  • Güncelleme: 27.02.2022 09:06
Kayserispor'un 1000. golünü atan Gavranovic:
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic attığı gol sonrasında "Gurur duydum ama aldığımız yenilgi beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Kayserispor’un Trabzonspor karşısında 3-2 yenildiği maçta takımının Süper Lig’deki 1000. golünü atan Mario Gavranovic, alınan sonuçtan ötürü mutsuz olduğunu söyledi. Mario Gavranovic; "Kayserispor için 1000 numaralı golü atmaktan gurur duyuyorum ama aynı zamanda Trabzonspor karşısındaki sonuç için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve çok iyi şeyler yaptık. Ama puan alamadık. Önümüzde yapmamız gereken çok iş var" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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