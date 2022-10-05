Kayserispor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

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  • 05.10.2022 15:37
  • Güncelleme: 05.10.2022 15:37
Kayserispor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor, 9 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, deplasmandan 3 puan ile dönmeyi hedefliyor.

Takımın orta saha oyuncusu Onur Bulut, Trabzonspor maçında kendi hatalarıyla pozisyon verdiklerini belirterek, "Trabzon oyunu kurup bize karşı pozisyona girmedi, biz hediye ettik. Basit top kaybından ya da öne çıkarken topu kaybettiğimizden. Maçı yenebilirdik. Bir penaltı pozisyonu oldu ve maçın dengesini orada biraz bozdu. Yine bir bireysel hatadan yine gol yedik. Maç başka yöne de gidebilirdi ama maalesef böyle oldu. Ümraniye maçı için hazırlıklara başladık. İstediğimizi yine ortaya koyarsak maçın bizim için iyi bir maç olabileceğini düşünüyorum. Onu da Pazar günü göreceğiz" dedi.

Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam ise, Ümraniyespor maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Ümraniye maçının zor bir maç olduğunun farkındayız, bunu biliyoruz. Biz de iyi çalışıp, elimizden gelenin en iyisini yapıp, Ümraniye’ye karşı başarılı olmak istiyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen senelerde daha çok gol katkısıyla takıma yardım ediyordum, bu sene kendime şöyle bir hedef koydum; takımda asist olarak daha çok yardımcı olmak istiyorum. Kendime koyduğum hedef bu. Savunmada ve hücumda yine takımıma elimden geldiği kadar yardımda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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