Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1
U19 Süper Ligi 29'uncu haftasında sahasında Kayserispor U19, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor U19 ile 1-1 berabere kaldı.
- 15.04.2022 17:45
- Güncelleme: 15.04.2022 17:47
Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahada oynanan müsabakanın 32'inci dakikasında Çaykur Rizesporlu Efe Tecimer penaltı golüyle takımını öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı. Kayserispor ikinci yarının 7'nci dakikasında Berkan Aslan ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmadı. Takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Nail Berkant Sarıkaya, Oğuzhan Bahçivan Murat Ahi, 4'üncü Hakem: Hacı Güverti
KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun, Talha Karataş (Dk.64 A.Kaan Malatyalı), Hamza Şahbaz, Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk.28 Berkan Aslan), Hayrullah Erkip, Serhat Işık (Dk.46 Emincan Uysal), Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Dk.88 Seyit Gökberk), Etham Balcı
ÇAYKUR RİZESPOR U19: Zeki Furkan, Eren Emre, M.Ali Yılmaz, Eyüp Ali, Güvenç Usta, Soner Özdemir, Musa Eren, Caner Sevin (Dk.61 Özgür Kutlu). Alperen Gündoğdu (Dk.61 Can Polat), Efe Tecimer (Dk.89 Remzi Kolcuoğlu), Kadir Fazlıoğlu (Dk.65 Emre Şimşek)
GOLLER: Dk.52 Berkan Aslan (Kayserispor) Dk. 32 Efe Tecimer - kırmızı kart (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Soner Özdemir, Eyüp Ali, Alperen Gündoğdu, Zeki Furkan (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 54Eren Emre Aydın (Çaykur Rizespor)