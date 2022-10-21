Kayserispor Türkiye Kupası 4'üncü Turunda Sivas Belediyespor ile eşleşti

Türkiye Kupası'na 3'üncü Turdan dahil olan Kayserispor, 4'üncü Tur'da Sivas Belediyespor ile eşleşti.

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  • 21.10.2022 15:47
  • Güncelleme: 21.10.2022 15:47
Kayserispor Türkiye Kupası 4'üncü Turunda Sivas Belediyespor ile eşleşti

Üçüncü Tur’da 3’üncü Lig ekibi Iğdır FK’yı eleyerek tur atlayan Kayserispor, Sivas ekibi işe eşleşti. 
Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı. Kayserispor’u Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer temsil etti. Sarı kırmızılılar 2’inci Lig ekiplerinden Sivas Belediye ile 5’inci Tur için mücadele edecek.

1ha

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Yorumlar / 1

  • bob | 21 Ekim 2022 16:17

    güzel haber

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