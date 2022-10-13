Kayserispor - Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk 2 hafta dinlendirilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 10’uncu haftasında Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker'e görev vermedi. Süper Lig'in 8’inci haftasında oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından 'yetersiz' ve 'hatalı' bulunduğu kaydedildi. Yaklaşık 4 sene sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk'ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği iddia edildi. Geçen hafta oynanan Ümraniyespor - Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker'in performansını da beğenmeyen kurul, bu isime de görev vermedi.