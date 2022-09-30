Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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  • 30.09.2022 20:45
  • Güncelleme: 30.09.2022 20:45
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor milli maç nedeniyle lige verilen arada 1 hazırlık maçı yaptı. Lige verilen arada çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor, hafta başından itibaren Trabzonspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdi.  Sakatlığı geçen Cenk Gönen ve Emrah Başsan sarı kırmızılıların taktik idmanına katılırken milli takım kampından dönen Hosseini de bugün antrenmanda yer aldı.  Kayseri ekibinin teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirdiği idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

1ha

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