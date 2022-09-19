Kayserispor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

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  • 19.09.2022 16:05
  • Güncelleme: 19.09.2022 16:12
Kayserispor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 8. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor Kulübü, 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 200 ile 80 TL arasında değişiyor. Yarın saat 11:00’de satışa çıkacak bilet fiyatları ise şu şekilde;

Batı Balkon tribün bileti: 200 TL, Batı Alt tribün bileti: 140 TL, Doğu Alt tribün bileti: 100 TL, Doğu Üst tribün bileti: 90 TL, Kuzey Üst tribün bileti: 80 TL, Güney Alt tribün bileti: 80 TL, Misafir tribün bileti: 100 TL.

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İHA

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