Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
Yukatel Kayserispor salı günü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hazırlıklarına başladı.
- 07.05.2022 21:23
- Güncelleme: 07.05.2022 21:23
Süper Ligin 36’ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Kayserispor 1-1 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılılar ara vermeden Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda Gaziantep FK maçına ilk 11’de çıkan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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