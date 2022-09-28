Kayserispor, Trabzon'a bileniyor
Kayserispor, ligin 8'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 28.09.2022 19:17
- Güncelleme: 28.09.2022 19:17
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor, ligin 8’inci haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 8’inci haftasında Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam antrenman, çift kale maç ile sürdü.
Futbolcuların antrenmanda moralli olduğu gözlemlendi.
İHA
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