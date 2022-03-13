Kayserispor Teknik Sorumlusu Taşkın Aksoy: 'Hakemlerin çizgisi yok'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Taşkın Aksoy, Konyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından, Hakemlerin maalesef çizgisi yok dedi.

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  • 13.03.2022 16:57
  • Güncelleme: 13.03.2022 18:20
Kayserispor Teknik Sorumlusu Taşkın Aksoy: 'Hakemlerin çizgisi yok'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Sorumlusu Taşkın Aksoy, Konyaspor’a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından, "Hakemlerin maalesef çizgisi yok" dedi.

Konyaspor karşısında 2-0 öne geçtikleri maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılan Kayserispor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Taşkın Aksoy, "Üzgünüz. Bugün gereksiz bir mağlubiyet aldık güçlü bir rakibe karşı. Ligin ikincisi olmaları tesadüf değil, bunu ikinci yarı kanıtladılar. İlk yarı oyun planımızın neredeyse tamamı tuttu, iyi pozisyonlar yakaladık, 2 tane çok güzel gol attık. İkinci yarı aynı oyunu maalesef sahaya yansıtamadık. Üzgünüz, önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.

"Fazla bir şey istemiyoruz"

Maçın hakeminin benzer pozisyonlara farklı kararlar verdiğini öne süren Aksoy, "Gereksiz bir penaltı golü yedik. Ondan önce bir gol pozisyonu daha var, iptal oldu. 5-6 dakika sürdü, oyun soğudu. Neden bu kadar sürdü ben anlamış değilim. Bariz ofsayt. Hafta içi Avrupa Kupası izledik, 30 saniyede bitiyor bu işlem. Türkiye’de 5-6 dakika sürüyor. Ona rağmen gereksiz bir penaltı, arkadan temas. Kötü niyet yok ama temas var. Faul çalabilir ama hakemlerin maalesef çizgisi yok. Aynı benzer pozisyon son dakikada Gavranovic’e oldu. Ona düdük çalmadı. Attamah’a verilen kart, aynı şekilde Soner aynı faulü yaptı ona verilmedi. Fazla bir şey istemiyoruz, aynı standartlar olsun. MHK hepimizi şaşırtan bir karar aldı. Hakem camiasında büyük bir sıkıntı var herhalde" ifadelerini kullandı.

İHA

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