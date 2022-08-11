Kayserispor taraftarıyla buluşuyor

2021-2022 sezonuna Sivas deplasmanında nokta koyan sarı kırmızılılar 2022-2023 sezonuna da deplasmanda başladı. Geçen hafta İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan uzatma dakikalarında yediği golle mağlup ayrılan Kayserispor, taraftarıyla cumartesi günü buluşacak. Kayserispor ligin yeni takımlarından İstanbulspor ile Cumartesi Günü karşılaşacak. Sarı kırmızılıların bu sezon taraftarıyla buluşacağı maçın bilet fiyatları 140-40 olarak belirlendi. Batı tribün biletleri tükendi. Gurbetçilerin de yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma saat 19.45’de başlayacak. Kapalıkale Taraftar Grubu da “yeriniz hazır” paylaşımı yaparak taraftarı maça davet etti.