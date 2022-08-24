Kayserispor taraftarının çağrısına Vali’den destek

Kapalıkale Taraftar Grubu, Kayserispor’un pazar günü Giresunspor ile yapacağı müsabaka öncesi çağrıda bulundu. Kapalıkale Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Lig maratonunun ilk haftaları geride bırakılırken, ‘hayaller bütçelerden büyük’ şiarıyla başlamış olduğumuz sezona 12’nci adam olarak biz taraftarların ve diğer toplum kuruluşlarının üzerine büyük bir görev düşmektedir. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, şehrimize adım attığı ilk günden bu yana gerek şehrimizin turizmi, gerek sosyal hayatı başta olmak üzere Kayserisporumuz için de ayrı bir başlık açmayı değer görmüş olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu çerçevede yapılacak sosyal sorumluluk projeleri ile şehir merkezine uzak spor severlerin ilçelerimizden maça gelmesi adına asgari şartlarının uygun hale getirilmesi çok yerinde bir karar olacaktır. Mücadelenin her kulvarda bir kat daha yoğun geçtiği bu süreçte iç sahada kazanılacak her puan altın değerinde olup önümüzdeki Giresunspor maçında bütün şehri birlik ve beraberlik içerisinde tribünlere bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Kapalıkale Tarafarlar Derneği’nin bu açıklamasının ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Şehrimizin gururu Kayserisporumuz için bu hafta bütün ilçelerimizle beraber tribündeyiz” paylaşımı yaptı.

BERNA BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Vali Gökmen Çiçek’in açıklamasına Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Ligin henüz başında iyi bir tempo yakalamak için Büyük Kayserispor taraftarına ihtiyacımız olan süreçte Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” yanıtını verdi.