Kayserispor taraftarının çağrısına Vali'den destek

Kayserispor taraftarının tribün çağrısına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Şehrimizin gururu Kayserispor için bu hafta tüm ilçelerimizle beraber tribündeyiz' paylaşımında bulundu.

PAYLAŞ
  • 24.08.2022 18:21
  • Güncelleme: 24.08.2022 18:21
Kayserispor taraftarının çağrısına Vali'den destek

Kapalıkale Taraftar Grubu, Kayserispor’un pazar günü Giresunspor ile yapacağı müsabaka öncesi çağrıda bulundu. Kapalıkale Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Lig maratonunun ilk haftaları geride bırakılırken, ‘hayaller bütçelerden büyük’ şiarıyla başlamış olduğumuz sezona 12’nci adam olarak biz taraftarların ve diğer toplum kuruluşlarının üzerine büyük bir görev düşmektedir. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, şehrimize adım attığı ilk günden bu yana gerek şehrimizin turizmi, gerek sosyal hayatı başta olmak üzere Kayserisporumuz için de ayrı bir  başlık açmayı değer görmüş olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu çerçevede yapılacak sosyal sorumluluk projeleri ile şehir merkezine uzak spor severlerin ilçelerimizden maça gelmesi adına asgari şartlarının uygun hale getirilmesi çok yerinde bir karar olacaktır. Mücadelenin her kulvarda bir kat daha yoğun geçtiği bu süreçte iç sahada kazanılacak her puan altın değerinde olup önümüzdeki Giresunspor maçında bütün şehri birlik ve beraberlik içerisinde tribünlere bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. 

Kapalıkale Tarafarlar Derneği’nin bu açıklamasının ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Şehrimizin gururu Kayserisporumuz için bu hafta bütün ilçelerimizle beraber tribündeyiz” paylaşımı yaptı. 

BERNA BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Vali Gökmen Çiçek’in açıklamasına Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Ligin henüz başında iyi bir tempo yakalamak için Büyük Kayserispor taraftarına ihtiyacımız olan süreçte Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” yanıtını verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarladan halka 'organik hizmet '

Tarladan halka 'organik hizmet '

Akrobasi Sirki'ni 4 günde 3 bin kişi izledi

Akrobasi Sirki'ni 4 günde 3 bin kişi izledi

30 Ağustos Tenis Kupası devam ediyor

30 Ağustos Tenis Kupası devam ediyor

6 Senedir kayıp olan Mehmet Mavi bulunamadı

6 Senedir kayıp olan Mehmet Mavi bulunamadı

Motorine iki haftada 4'üncü zam kapıda

Motorine iki haftada 4’üncü zam kapıda

Kayseri Tekvando İl Temsilciliğinde Özben Şimşek dönemi

Kayseri Tekvando İl Temsilciliğinde Özben Şimşek dönemi

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

6
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Çiçek ve Memduh Büyükkılıç, 'Erdemlerimiz ile Varız Projesi' açılış ve imza törenine katıldı

Vali Çiçek ve Memduh Büyükkılıç, ‘Erdemlerimiz ile Varız Projesi’ açılış ve imza törenine katıldı

Kayserispor taraftarının çağrısına Vali'den destek

Kayserispor taraftarının çağrısına Vali’den destek

DAHA FAZLA
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

Annesini bıçaklayan eski eşinin mahkemede beraatini istedi

Annesini bıçaklayan eski eşinin mahkemede beraatini istedi

Esnaf TOKİ Bölgesi'ne hizmet atağı devam ediyor

Esnaf TOKİ Bölgesi'ne hizmet atağı devam ediyor

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi muhtarları ile buluştu

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi muhtarları ile buluştu

Kocasinan Belediyesi'nin dağıttığı fideler ürün verdi

Kocasinan Belediyesi'nin dağıttığı fideler ürün verdi