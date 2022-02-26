Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Kayserispor taraftarı ligin 27'inci haftasında Trabzonspor'a 3-2'lik sonuçla mağlup olan takımı havalimanında tezahüratlarla karşıladı. 

PAYLAŞ
  • 26.02.2022 10:41
  • Güncelleme: 26.02.2022 10:41
Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Trabzonspor’a 3-2’lik sonuçla mağlup olan Kayserispor özel uçakla şehre döndü. Erkilet Havalimanına gelen 250 taraftar futbolcuları tezahürat ve meşalelerle karşıladı.
Taraftarlar kaptan İlhan Parlak ile yanlarına çağırdıkları Onur Bulut’u anlından öperken bir diğer taraftar, “Elinize yüreğinize sağlık. Tüm Türkiye ‘nasıl mücadele edilir’ gördü. Elinize emeğinize yüreğinize sağlık. Biz sizden bunu istiyoruz” diye konuştu. İlhan Parlak ise, “Bu saatte buraya gelerek bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bu mücadeleye devam edeceğiz” diye belirtti. 

“TARAFTARIMIZ BÖYLE OLDUĞU SÜRECE BU ÇOCUKLAR KARŞILIĞINI VERECEK”

Kayserispor’un deneyimli Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, “Bu maçı 2-2’den sonra 3, 4 yapmamız gerekiyordu. Ama gelişiyoruz. Eksiklerimiz de var. Taraftarımız böyle olduğu sürece bu çocuklar karşılığını verecek. Taraftara ve bize görev düştü. Bu maçın rövanşını istiyorsan Beşiktaş’ı yeneceksin ve Trabzonspor’un rakibi olacaksın” açıklamasında bulundu.
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Hocalı Şehitleri Talas'ta anıldı

Hocalı Şehitleri Talas'ta anıldı

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: 'Akaryakıt zammı sonrası istasyonlar tıka basa doldu'

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: “Akaryakıt zammı sonrası istasyonlar tıka basa doldu”

Kayseri'de kiralık araçlara denetim

Kayseri'de kiralık araçlara denetim

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

6
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

DAHA FAZLA
Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı belli oldu

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı belli oldu

Hastane odasında sazlı sözlü konser

Hastane odasında sazlı sözlü konser

Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde

Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde

Başkan Narin: 'Erbakan adının patenti bize ait'

Başkan Narin: “Erbakan adının patenti bize ait”