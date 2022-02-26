Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Trabzonspor’a 3-2’lik sonuçla mağlup olan Kayserispor özel uçakla şehre döndü. Erkilet Havalimanına gelen 250 taraftar futbolcuları tezahürat ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar kaptan İlhan Parlak ile yanlarına çağırdıkları Onur Bulut’u anlından öperken bir diğer taraftar, “Elinize yüreğinize sağlık. Tüm Türkiye ‘nasıl mücadele edilir’ gördü. Elinize emeğinize yüreğinize sağlık. Biz sizden bunu istiyoruz” diye konuştu. İlhan Parlak ise, “Bu saatte buraya gelerek bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bu mücadeleye devam edeceğiz” diye belirtti.

“TARAFTARIMIZ BÖYLE OLDUĞU SÜRECE BU ÇOCUKLAR KARŞILIĞINI VERECEK”

Kayserispor’un deneyimli Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, “Bu maçı 2-2’den sonra 3, 4 yapmamız gerekiyordu. Ama gelişiyoruz. Eksiklerimiz de var. Taraftarımız böyle olduğu sürece bu çocuklar karşılığını verecek. Taraftara ve bize görev düştü. Bu maçın rövanşını istiyorsan Beşiktaş’ı yeneceksin ve Trabzonspor’un rakibi olacaksın” açıklamasında bulundu.

