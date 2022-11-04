Kayserispor taktik çalıştı

Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor son idmanında taktik ağırlıklı çalıştı.

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  • 04.11.2022 18:17
  • Güncelleme: 04.11.2022 18:17
Kayserispor taktik çalıştı

Süper Ligin 13’üncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar bugün yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yarın sabah ter idmanı yapacak olan Kayserispor daha sonra Gaziantep’e hareket edecek. 
Gaziantep FK ile Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan maç 14.30’da başlayacak.

1ha

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