Kayserispor şut çalıştı
Kayserispor kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği sabah idmanında pas ve şut çalışması yaptı.
- 19.07.2022 13:19
- Güncelleme: 19.07.2022 13:19
Günü çift idmanla tamamlayacak olan Kayserispor, sabah idmanını gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas, yan top ve şut çalıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan zaman zaman topun başına kendi geçerek futbolcularına istediği atışları uygulamada gösterdi. Sarı kırmızılılar günü akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.
1ha
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