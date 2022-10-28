Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı 10 Kasım’da oynanacak

Üçüncü Tur’da 3’üncü Lig ekibi Iğdır FK’yı eleyerek tur atlayan Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu kura çekimi sonucu 2’nci Lig takımlarından Sivas Belediyespor ile eşleşmişti.

Kayserispor ile Sivas Belediyespor arasındaki 5. Tur mücadelesinin oynanacağı tarih belli oldu. Her iki takım 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 21.00’da Kayseri RHG EnerTürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.