Kayserispor sahasında 10 kez kazandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.

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  • 16.05.2022 08:42
  • Güncelleme: 16.05.2022 09:25
Kayserispor sahasında 10 kez kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Kayserispor, 34 puan topladı. Sahasında 19 maça çıkan sarı kırmızılılar, 10 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 5 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 32 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 22 gol gördü. 34 puan toplayan Kayserispor üst üste 9 iç saha maçını mağlup olmadan noktaladı.

Kayserispor’un 2021-2022 futbol sezonunda sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

Kayserispor-Adana Demir 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

Kayserispor-Galatasaray 3-0

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-1

Kayserispor-Göztepe 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Kayserispor-Gaziantep 0-0

Kayserispor-Sivasspor 3-0

Kayserispor-Altay 1-0

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Kayserispor-Hatayspor 4-3

Kayserispor-Giresunspor 2-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

Kayserispor-Konyaspor 2-3

Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-3

Kayserispor-Yeni Malatya 3-0

İHA

Kayseri Gündem
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