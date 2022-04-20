Kayserispor rövanştan umutlu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a mağlup olan Kayserispor, rövanşta kazanan ve tur atlayan taraf olmak istiyor.
- 20.04.2022 09:15
- Güncelleme: 20.04.2022 09:26
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor’a mağlup olan Kayserispor, rövanşta kazanan ve tur atlayan taraf olmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı final ilk maçında Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Kayserispor, 10 Mayıs Salı günü Kadir Has stadında rövanş oynayacak. Sarı Kırmızılılar, sahasında Trabzonspor’u mağlup ederek finale adını yazdırmak istiyor.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 biten maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Bu maçın rövanşı da var. Umutları tüketmeyelim" mesajı paylaştı.
İHA
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