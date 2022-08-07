Kayserispor Rezerv takımı Beşiktaş’ı yendi

Statü gereği Süper Lig’de yer alan takımların katılmak zorunda olduğu Rezerv Lig bu sezon ilk kez oynanıyor. Süper Lig fikstürü ile aynı şekilde bir gün sonra oynanan Rezerv Lig 1’inci haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk etti. Nevzat Demir Tesislerinde oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0’lık sonuçla kazandı. Sarı - Kırmızılı takımın gollerini 51’inci dakikada, Berkan Aslan, 90’ıncı dakikada Furkan Aslan kaydetti.