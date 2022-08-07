Kayserispor Rezerv takımı Beşiktaş'ı yendi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sezon oynatılmaya başlayan Rezerv Lig ilk haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

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  • 07.08.2022 20:10
  • Güncelleme: 07.08.2022 20:10
Kayserispor Rezerv takımı Beşiktaş'ı yendi

  Statü gereği Süper Lig’de yer alan takımların katılmak zorunda olduğu Rezerv Lig bu sezon ilk kez oynanıyor. Süper Lig fikstürü ile aynı şekilde bir gün sonra oynanan Rezerv Lig 1’inci haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk etti. Nevzat Demir Tesislerinde oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0’lık sonuçla kazandı. Sarı - Kırmızılı takımın gollerini 51’inci dakikada, Berkan Aslan, 90’ıncı dakikada Furkan Aslan kaydetti.

1ha

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