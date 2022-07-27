Kayserispor Rezerv Lig’e hazırlanıyor

Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan ve ilk kez bu sezon oynanmaya başlanacak olan Rezerv Lig’e katılacak. Geçen sezon U19 takımında oynayan isimlerle yaş nedeniyle kontenjan sayılan isimler çalışmalara başladı. TFF bu lige katılmayan veya katılacağını belirtip çekilen takımlara para cezası verileceğini açıkladı. Bu klasmanda Süper Lig’de bulunan 19 takım yer alacak ve müsabakalar Süper Lig fikstürüne göre oynanacak. Süper Lig maçından bir gün sonra oynanacak olan Rezerv Lig müsabakalarına kulüplerin 35 kişilik A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular, A Takım Listesine yazılmayan T.C. vatandaşı profesyonel futbolcuları ile Gelişim Liglerinde tescilli yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular oynayabilecek. Karşılaşmalarda takımın başında Kulüplerin A Takım Teknik Sorumlusunu veya A Takım Yardımcısı veya en az UEFA A lisansına sahip bir antrenör bulunmak zorunda tutuldu.