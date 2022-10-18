Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi

Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Galatasaray maçında talimatlara aykırı hareket ve usulsüz seyirci alınmasından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Yukatel Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "15 Ekim 2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi" açıklaması yapıldı.

Aynı açıklamada Yukatel Kayserispor kulübünden Savaş Aktı, Erdal Yol ve Serhat Çolak’ın talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği duyuruldu.