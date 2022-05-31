Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Yukatel Kayserispor, taraftarının Türkiye Kupası Final maçında neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 

PAYLAŞ
  • 31.05.2022 15:48
  • Güncelleme: 31.05.2022 15:48
Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Yukatel Kayserispor ile Sivasspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşılaşmıştı. 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Türkiye Kupasını Sivasspor kazanmıştı. Taraftarının bu maçta çıkarttığı olaylar nedeniyle Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan duyuruda, “Yukatel Kayserispor Kulübü'nün 26.05.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

Melikgazi'de, 5 mahalleye çok amaçlı 5 pazar yeri yapılıyor

Melikgazi’de, 5 mahalleye çok amaçlı 5 pazar yeri yapılıyor

Kocasinan'da Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi

Kocasinan’da Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi

Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor

Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor

Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı

Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı

Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı

Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kıskançlık cinayeti' sanığı hakkında karar

‘Kıskançlık cinayeti’ sanığı hakkında karar

Oto yedek parça dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Oto yedek parça dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

DAHA FAZLA
Kayseri'de toplu ulaşıma zam geldi

Kayseri’de toplu ulaşıma zam geldi

Özyalçın: 'Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır'

Özyalçın: “Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır”

Tomarza Sarımehmetli Okulu Bahar Şenliği düzenliyor

Tomarza Sarımehmetli Okulu Bahar Şenliği düzenliyor

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: 'Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır'

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: 'Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır'

UKOME'den 'ulaşım' açıklaması

UKOME'den 'ulaşım' açıklaması