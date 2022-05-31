Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

Yukatel Kayserispor ile Sivasspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşılaşmıştı. 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Türkiye Kupasını Sivasspor kazanmıştı. Taraftarının bu maçta çıkarttığı olaylar nedeniyle Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan duyuruda, “Yukatel Kayserispor Kulübü'nün 26.05.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

