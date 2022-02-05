Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: 'Çok keyifli bir maç izledik'

Mehmet Özhaseki konuşmasında, "Çok keyifli bir maç izledik. İki takımda iyi, açık futbol oynadı. Önemli olan Kayserispor'un mücadelesiydi. Kayserispor daha fazla isteyen taraftı, iyi oynayan taraftı biraz rehavete düştüğünde de çok çabuk gol yiyen takımdı. Sonuç böyle olduğu için seviniyoruz. Herhalde bu gollerden sonra tedbir alınıp böyle basit goller yemeyiz diye düşünüyorum. 4-3 olunca haliyle insanı stres basıyor kaç dakika kalırsa kalsın insan endişe taşıyor. Çok rahat alabileceğimiz, fark olabilecek bir maçtan sonuç olarak 3 puan olmak. Maçtan sonra içeri girdik hocamızı, oyuncuları tebrik ettik. Berna hanım hasta yatıyor ona da moral olmuştur. Çocuklar da birazdan Berna Hanım’ın evine gidip ona galibiyet hediyesi götürecekler. Berna Hanım’a da Allah'tan şifa diliyorum" diye konuştu.

