Kayserispor Onursal Başkanı Büyükkılıç: 'Göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz'

Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada hakem Ümit Öztürk'ün kararlarını eleştirerek Haklı galibiyete bir şey diyemeyiz ama bu şekilde göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz dedi.

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  • 02.10.2022 09:30
  • Güncelleme: 02.10.2022 10:38
Kayserispor Onursal Başkanı Büyükkılıç: 'Göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada hakem Ümit Öztürk’ün kararlarını eleştirerek; "Haklı galibiyete bir şey diyemeyiz ama bu şekilde göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2-1 biten Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında; "Aldığımız maçı vermiş olduk. Daha doğrusu sağ olsun hakem çok iyi yönetim tarzı sergiledi. Umarım kendi kararlarını değerlendirir. Hak edilerek kazanılırsa bir şey diyemeyiz ama bu şekilde göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz. Hakemin, bu tarafa bakarken diğer tarafta seyircilerin yaptığı davranışları önemsemiyor veya üzerinde durmuyor gibi davranması yoruma muhtaç" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Oyuncularımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Centilmence, hırslı ve dostça davranışlarından ötürü. Abdullah Avcı’yı da kendi tavırlarını sorgulamaya davet ediyorum. Bundan sonraki süreçte önümüze bakmalıyız. İnanıyorum ki Kayserispor bu gayreti ile çok iyi noktalarda olacaktır" yorumu yaptı.

İHA

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