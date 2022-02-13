Kayserispor, öne geçtiği maçı beraberlikle tamamladı

Galatasaray ile Kayserispor, 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25’inci hafta maçında karşı karşıya geldi. İstanbul’da Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçta Kayserispor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

GOOOLLL… Dakika 69’da Miguel Cardoso, topu ağlarla buluşturarak Kayserispor’u 0-1 öne geçirdi.

GOOOLLL… 85’inci dakikada Galatasaray, Kerem’in ortası ve Mohamed’in kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı: 1-1.

Bu sonuçla her iki takım da fikstürdeki yerlerini korurken, 10’uncu sıradaki Kayserispor’un puanı 35’e, 13’üncü sıradaki Galatasaray’ın puanı ise 29’a yükseldi. Kayserispor, ligin 26’ncı haftasında 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Giresunspor’u sahasında ağırlayacak.

MAÇIN KARNESİ

STAD: Ali Sami Yen

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey, Bülent Birincioğlu, Alper Ulusoy (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu (AVAR), Emre Kargın (AVAR).

GALATASARAY: Pena, Taylan (Dk. 80 Erick), Van Aanholt (Dk. 80 Ömer), Kerem, Babel (Dk. 81 Morutan), Gomis (Dk. 60 Mohamed), Berkan, Nellson, Feghouli (Dk. 60 Cicaldau), Boey, Marcao.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Majid, Cardoso (Dk. 90+4 İlhan), Mustafa (Dk. 46 Gavranovic), Ramazan (Dk. 55 Mame), Mert, Carole, Attamah, İbrahim (Dk. 90+4 Gökhan), Bertolacci (Dk. 82 Kemen), Emrah.

GOL: Dk. 69 Cardoso (Kayserispor), Dk. 85 Mohamed (Galatasaray)

SARI KART: Bilal (Dk. 90+3, Kayserispor), Marcao (Dk. 90+4, Galatasaray)