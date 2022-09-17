Kayserispor milli maç arasına moralli girdi

Süper ligde geride kalana 6 hafta sonunda 3 iç saha maçını kazanan Kayserispor 3 iç saha maçını kaybetmişti. Ligin 7’nci haftasında Hatayspor’u deplasmanda yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Kayserispor 12 puana ulaştı. Hatay deplasmanına kadar deplasmanda hiç gol atamayan Kayseri ekibi bu maçta 4 gol atarak, gol orucunu da bozdu. Milli maç nedeniyle lige verilen araya 12 puanla giren sarı kırmızlılar sezonun 8’nci haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak.