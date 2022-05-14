Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, 3 puan için sahaya çıkacak.

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  • 14.05.2022 08:43
  • Güncelleme: 14.05.2022 08:55
Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün saat 19.00’da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, 3 puan için sahaya çıkacak.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bugün sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Ligin 37. hafta maçında sahasında oynayacağı zorlu müsabaka için hazırlıklarını dün tamamlayan sarı kırmızılılarda hedef 3 puan. Yeni Malatyaspor maçında sakatlıkları devam eden Mert Çetin, Mario Gavranovic ve Bernard Mensah forma giymeyecek. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

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İHA

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