Kayserispor'lu futbolcu İlhan Parlak: 'Perşembe günü hayatımın en önemli maçına çıkıyorum'

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve futbolcular İlhan Parlak ile Emre Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlhan Parlak, 'Perşembe günü hayatımın en önemli maçına çıkıyorum' dedi.

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  • 22.05.2022 17:32
  • Güncelleme: 22.05.2022 18:50
Kayserispor'lu futbolcu İlhan Parlak: 'Perşembe günü hayatımın en önemli maçına çıkıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve futbolcular İlhan Parlak ile Emre Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlhan Parlak, “Perşembe günü hayatımın en önemli maçına çıkıyorum” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcular İlhan Parlak ile Emre Demir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, “Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve şampiyonluğunu ilan etmiş Trabzonspor’u eleyerek, bugüne geldik. Şimdi Perşembe günü Türkiye Kupası Finalini oynayacağız. Alırız, almayız futbol sahada oynanıyor. O günkü şartlar nasıl olacak bilmiyoruz ama daha 2-3 sene önce neredeyse yok olmaya ve her sene birer lig aşağıya düşmeye mahkum olmuş bir kulübün bugün 3 büyük takımı eleyip, buraya kadar gelmesi, ligden düşme gibi bir korkusu yok” ifadelerini kullandı.

Kayserispor futbolcusu İlhan Parlak da Perşembe günü Sivasspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçının önemi değinerek, “Perşembe günü hayatımın en önemli ve kritik maçına çıkıyorum. Ben Kayseri’de Kartal’da yurtta kalırken, her gün Sami Yangın Anadolu Lisesi’ne yürüyerek gider gelirdim. O zaman eski sahanın çimlerinde gelip giderken yürürdüm. O çimlere dokunurdum. ‘Acaba bir gün o formayı giyip, bu takımda oynayabilir miyim?’ diye. Hatta maçlara girip, izlemek bile büyük bir şeydi. Futbolcu ağabeylerimi gördüğümde çok heyecanlanırdım. Ben hep bunların hayalini kurdum. Şimdi rabbim böyle bir şeyi nasip etti. Hayalini kurduğum takımın formasıyla Perşembe günü hayatımın en kritik karşılaşmasına çıkacağım” dedi.

Kayserisprun genç yıldızı Emre Demir ise, “Kayserispor tarafından beni izlediler ve burada kalmam gerektiğini söylediler. O zaman 8 yaşındaydım ve yaklaşık 10 yıldır buradayım. Hedefim her zaman Avrupa’da oynamaktı. Hep bu doğrultuda çalıştım. Hiçbir zaman pes etmedim. Onu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

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İHA

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