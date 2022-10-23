Kayserispor, Kasımpaşa'yı evinde mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 11'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi. 

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  • 23.10.2022 16:55
  • Güncelleme: 23.10.2022 16:55
Kayserispor, Kasımpaşa'yı evinde mağlup etti

Süper Ligin 11’inci haftasında Yukatel Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.  Maç 0-1 sonuçlandı. İlk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında gol atılmadı. Maç Kayseri temsilcisinin galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor evine +3 puan ile döndü. Karşılaşma sonunda Kayserispor 16 olan puanını 19’a yükselterek 6’ncı sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.

GOL… Dk. 44 Thiam attı. Kayserispor öne geçti. Thiam’ın kafa vuruşundan top yakın köşeden ağlarla buluştu. Sonuç 1-0 Kayserispor önde. 

Maçın devamında başka gol olmadı. 1- 0 biten karşılaşmada, Kayserispor +3 puan aldı. Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak. Maç 30 Ekim Pazar günü RGH Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 17:00’de başlayacak. 

1ha

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