Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 11'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı.

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  • 19.10.2022 20:39
  • Güncelleme: 19.10.2022 20:39
Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Ligde son oynadığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Kayserispor, dün oynanan Türkiye Kupası maçında da Iğdır FK’yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Sarı kırmızılılar, ara vermeden ligin 11’inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Kondisyon çalışması ile başlayan idman çift kale maç ile devam etti.

Kasımpaşa – Kayserispor maçı, 23 Ekim 2022 Pazar günü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 14:30’da oynanacak.

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