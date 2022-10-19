Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Ligde son oynadığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Kayserispor, dün oynanan Türkiye Kupası maçında da Iğdır FK’yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Sarı kırmızılılar, ara vermeden ligin 11’inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Kondisyon çalışması ile başlayan idman çift kale maç ile devam etti.

Kasımpaşa – Kayserispor maçı, 23 Ekim 2022 Pazar günü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 14:30’da oynanacak.