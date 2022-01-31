Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'

Yukatel Kayserispor kaptanlarından İlhan Parlak, ligde ilk 10 takım arasında olmayı hedeflediklerini söyledi.

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  • 31.01.2022 10:40
  • Güncelleme: 31.01.2022 11:16
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor kaptanlarından İlhan Parlak, ligde ilk 10 takım arasında olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kayserispor’un tecrübeli futbolcularından İlhan Parlak, lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısındaki çıkışlarını Hatayspor maçında alacakları galibiyet ile devam ettirmek istediklerini ifade eden İlhan Parlak, "Sahamızda uzun süredir yenilmeyen bir takım olarak Hatayspor maçını da kayıpsız geçmek istiyoruz. Bu sezon hedefimiz ilk 10 takım arasında yer almak. Bunun için çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği ile sezonu ilk 10 takım arasında bitireceğimize inanıyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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