Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı'

Kayserispor takım kaptanı İlhan Parlak, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı' dedi.

PAYLAŞ
  • 28.05.2022 08:39
  • Güncelleme: 28.05.2022 10:31
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor takım kaptanı İlhan Parlak, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor’a 3-2 mağlup olarak kupayı kazanamayan Kayserispor’da büyük üzüntü hakim. Sivasspor maçında karşılaşmaya yedek olarak başlayan ve 100. dakikada Olivier Kemen’in yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu İlhan Parlak, 107. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı. Attığı gol sonrası sevincini taraftarlarla paylaşan kaptan İlhan, maçın 3-2 bitmesi sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. İlhan’ı takım arkadaşları teselli etti.

Maç sonrasında duygularını dile getiren İlhan Parlak, "Sivasspor’a karşı iyi mücadelede ortaya koyduk. Öne geçtik, uzatmalarda geriye düştük, tekrar beraberliği yakaladık, ama son dakikalarda yediğimiz golle kupayı kazanamadık. Bu maçın benim için anlamlı bambaşkaydı. Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı. Kayserili hemşerilerimiz mutlu edemediğim için gerçekten çok üzgünüm. Kayseri’den buraya binlerce insan geldi. Onları Kayseri’ye huzursuz ve mutsuz gönderdiğimiz için hepsinden özür diliyoruz" dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayvanat Bahçesi'nin yeni yavrusu zebra yoğun ilgi gördü

Hayvanat Bahçesi’nin yeni yavrusu zebra yoğun ilgi gördü

Öğretmen, Hicaz izlenimlerini sergiye döktü

Öğretmen, Hicaz izlenimlerini sergiye döktü

21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi

KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi

Okulda öğrenci, tarlada çiftçi

Okulda öğrenci, tarlada çiftçi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsıza meydan dayağı

Hırsıza meydan dayağı

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop:

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop:

DAHA FAZLA
KESOB Başkanı Odakır oldu

KESOB Başkanı Odakır oldu

Kayseri'deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Kayseri’deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST'te

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST’te

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Lenf Ödem Polikliniğini' açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Lenf Ödem Polikliniğini' açıldı

Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'

Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'