Kayserispor kamptan döndü
Süper Lig'e verilen milli maç arasında Antalya'da 5 gün kamp yapan Kayserispor bugün şehre döndü.
- 31.01.2022 16:24
- Güncelleme: 31.01.2022 16:24
FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen arada 5 gün Antalya'da kamp yapan Kayserispor dün çalışmalarını tamamlamıştı. Bugün Kayseri'ye dönen sar kırmızılılar bugün izinli sayılacak. Kayserispor yarın Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yarın gerçekleştirilecek olan antrenmanın öğleden sonra yapılması planlanıyor.
BGC
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