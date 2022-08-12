Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Kayserispor ligin ikinci haftasında İstanbulspor’u konuk edecek. Hafta boyunca bu maça hazırlanan sarı kırmızılar çalışmaları bu akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kayserispor’un İstanbulspor’u konuk edeceği müsabaka yarın saat 21.45’de başlayacak.