Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, ligin 2'nci haftasında sahasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. 

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  • 08.08.2022 22:06
  • Güncelleme: 08.08.2022 22:06
Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Ligin ilk haftasında Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor bir günlük aranın ardından İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı.

1ha

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