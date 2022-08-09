Kayserispor - İstanbulspor maçı biletleri satışa çıktı
Süper ligin ikinci haftasında Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor – İstanbulspor maçı biletleri satışa çıktı. Biletlere gurbetçilerden yoğun ilgi gösteriliyor.
- 09.08.2022 12:52
- Güncelleme: 09.08.2022 12:52
Süper Ligin ikinci haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor – İstanbulspor maç biletler, bugün saat 11.00’de satışa çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: Batı Balkon: 140 lira,
Batı Alt Tribün: 120 lira,
Doğu Alt: 80 lira,
Doğu Üst: 60 lira,
Kuzey Üst: 40 lira,
Misafir Tribün: 50 lira
GURBETÇİLERDEN BİLETLERE YOĞUN İLGİ
Kayserispor tarafından satışa sunulan biletlere gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Kayserispor – İstanbulspor maç biletleri için gişeye gelen gurbetçilerden Furkan Ada açıklama yaptı. Hollanda’da çalışan Ada, “Kayserispor – İstanbulspor maçı için bilet almaya geldik. Bu maça gitmek istiyoruz. İnşallah Kayserispor galip gelir. Bence 3-0 yener. Kayserispor geçen sezon iyi oynadı. Bence Kayserispor bu sezon da iyi bir dönem yaşayacak. Atak bir futbol olacaktır. Kayserispor atacağı gollerle kazanacaktır” açıklamasından bulundu.