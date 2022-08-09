Kayserispor - İstanbulspor maçı biletleri satışa çıktı

Süper Ligin ikinci haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor – İstanbulspor maç biletler, bugün saat 11.00’de satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: Batı Balkon: 140 lira,

Batı Alt Tribün: 120 lira,

Doğu Alt: 80 lira,

Doğu Üst: 60 lira,

Kuzey Üst: 40 lira,

Misafir Tribün: 50 lira

GURBETÇİLERDEN BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Kayserispor tarafından satışa sunulan biletlere gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Kayserispor – İstanbulspor maç biletleri için gişeye gelen gurbetçilerden Furkan Ada açıklama yaptı. Hollanda’da çalışan Ada, “Kayserispor – İstanbulspor maçı için bilet almaya geldik. Bu maça gitmek istiyoruz. İnşallah Kayserispor galip gelir. Bence 3-0 yener. Kayserispor geçen sezon iyi oynadı. Bence Kayserispor bu sezon da iyi bir dönem yaşayacak. Atak bir futbol olacaktır. Kayserispor atacağı gollerle kazanacaktır” açıklamasından bulundu.