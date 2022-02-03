Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

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  • 03.02.2022 13:41
  • Güncelleme: 03.02.2022 14:00
Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig’in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1’lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan 3 maçta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

Yarı Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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