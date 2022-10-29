Kayserispor ile Adana Demirspor 34'üncü defa karşılaşacak

Yukatel Kayserispor, yarın Adana Demirspor ile lig ve kupa tarihinde 34'üncü defa karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi her iki takım arasındaki rekabette galibiyet üstünlüğü Kayserispor'da. 

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  • 29.10.2022 17:28
  • Güncelleme: 29.10.2022 17:28
Kayserispor ile Adana Demirspor 34'üncü defa karşılaşacak

Her iki takımın lig ve kupa tarihinde daha önce karşılaştığı 33 maçta, galibiyet üstünlüğü Kayserispor’da bulunuyor. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 13 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 11 maçta üstün ayrıldı. 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Kayserispor 36 gol atarken, Adana Demirspor 35 gol attı.

Süper Ligin 12. haftasında Y. Kayserispor, 34’üncü randevuda ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor’u ağırlayacak Kritik karşılaşma, RHG EnerTürk Enerji Stadyumunda yarın (Pazar) saat 17.00’da başlayacak. Bu maç öncesi Kayserispor 19 puanla ligin 8’inci sırasında, rakibi Adana Demirspor ise 22 puanla ligin 2’nci sırasında bulunuyor.

1ha

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