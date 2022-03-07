Kayserispor için maç günü

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor bugün evinde ligin 28’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Kadir Has Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Selahattin Altay yapacak. Dün yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını bitiren Sarı Kırmızılı ekip bugün evinde oynayacağı mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Yukatel Kayserispor bu sezon evinde oynadığı 13 maçtan; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alma başarısını gösterdi. Öte yandan Alanyaspor ise bu sezon deplasmanda çıktığı 13 maçta; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan mücadeleyi Alanyaspor evinde 6-3’lük bir skorla kazanmıştı. Geride kalan 27 haftada Kayserispor 38 puan toplayarak 10’uncu sırada yer alırken Alanyaspor’da 43 puan toplayarak 7’nci sırada yer aldı.