Kayserispor iç sahada 2'de 2 yaptı
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor iç sahada oynadığı ikinci maçı da kazandı.
- 30.08.2022 13:54
- Güncelleme: 30.08.2022 13:54
2022 – 2023 sezonuna Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Yukatel Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini sezonun ikinci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında aldı. Sezonun üçüncü haftasında Medipol Başakşehir’e mağlup olan Kayseri ekibi dün sezonun dördüncü maçında Bitexen Giresunspor’u konuk etti. Sahasında ağırladığı rakibi Giresun ekibini 3-0’lık sonuçla mağlup eden Kayserispor iç sahada 2’de 2 yapmış oldu. Sarı kırmızlılar bu sezon henüz deplasmanda puan alamadı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN