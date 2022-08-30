Kayserispor iç sahada 2’de 2 yaptı

2022 – 2023 sezonuna Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Yukatel Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini sezonun ikinci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında aldı. Sezonun üçüncü haftasında Medipol Başakşehir’e mağlup olan Kayseri ekibi dün sezonun dördüncü maçında Bitexen Giresunspor’u konuk etti. Sahasında ağırladığı rakibi Giresun ekibini 3-0’lık sonuçla mağlup eden Kayserispor iç sahada 2’de 2 yapmış oldu. Sarı kırmızlılar bu sezon henüz deplasmanda puan alamadı.